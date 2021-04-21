Özbekistan'ın dış ticareti ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Özbekistan'ın dış ticareti ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 3 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11,6 düşüşle 7 milyar 105,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan'ın dış ticareti ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar oldu
AA

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 azalarak 2 milyar 398,1 milyon dolar, ithalatı da yüzde 1,3 düşerek 4 milyar 707 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 2 milyar 308,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk 3 ayda Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler 1 milyar 421,4 milyon dolarla Çin, 1 milyar 277,5 milyon dolarla Rusya, 866,7 milyon dolarla Kazakistan, 653,3 milyon dolarla Türkiye ve 408,3 milyon dolarla Güney Kore oldu.

Özbekistan'ın ihracatında ilk çeyrekte sanayi ürünleri yüzde 38, hizmetler sektörü yüzde 19,5, gıda ve hayvancılık yüzde 9,5, ithalatında da makine ve teçhizatlar yüzde 29,5, sanayi ürünleri yüzde 18,7 ve kimya ürünleri yüzde 14,3 pay aldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2020'de yüzde 13,1 azalışla 36 milyar 299,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok!
DÜNYAPaşinyan'a öfke dinmiyor!
SON DAKİKA: Dışişleri'nden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı - Haberler
DÜNYADışişleri'nden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
SON DAKİKA: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya çağrı! - Haberler
DÜNYARusya'dan NATO ve Ukrayna'ya çağrı!
SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vakalarında rekor: Sağlık sistemi çökme noktasında! - Haberler
DÜNYAHindistan'da rekor artış: Sağlık sistemi çökme ...
BORÇ AŞI | Son dakika: Danimarka'dan Almanya'ya borç korona aşısı
DÜNYAO ülkeden Almanya'ya borç aşı!
SOĞUK SAVAŞ | Son dakika: Rusya'dan ABD ve NATO'ya sert tepki! (Ukrayna - Rusya)
DÜNYARusya'dan ABD ve NATO'ya Karadeniz tepkisi!
Suriye'de Esad rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı
DÜNYAEsad rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı
Son dakika: Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi
DÜNYAZelenskiy'den Putin'e görüşme daveti
Yunanistan Suudi Arabistan’a Patriot bataryası verecek
DÜNYAYunanistan’dan Suudi Arabistan’a Patriot bataryası
George Floyd davasında tarihi karar!
DÜNYAGeorge Floyd davasında tarihi karar!