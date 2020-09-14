Özbekistan'ın yeni meyve bahçelerinin kurulumu Türk uzmanlara emanet

AA

Geleneksel olarak pamuk ve buğday üreticiliği yapılan Özbekistan’da, son yıllarda meyve bahçeciliği giderek önem kazanırken, ülke için yeni olan bu sektörde Türk uzmanlar önemli projelere imza atıyor.

Özbek yetkililer, ülkede yeni meyve bahçelerinin kurulumu için Türk şirketlerini tercih ederken, bahçelere dikilecek fidanları da Türkiye'den temin ediyor.

Cizzah ili, coğrafi konumu ve ikliminden dolayı Özbek makamları tarafından meyve bahçeciliğinin geliştirilmesi için tercih edilen bölgeler arasında yer alırken, bölgedeki meyve bahçelerinin kurulumunda Türk bahçecilerin tercih edilmesi dikkat çekiyor.

- "Bu işin en iyisini Türkler bilir"

Cizzah'ta 200 hektar meyve bahçesi kuran bir Özbek şirketi yetkilisi Babur Mamatkulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene 190 hektarlık araziye meyve fidanları diktiklerini kaydederek, söz konusu projesinin toplam tutarının 5 milyon dolar olduğunu belirtti.

Mamatkulov, meyve bahçesine dikilen fidanların büyük bir kısmı ile sulama ve telli tarama sistemlerinin, Türkiye'den getirildiğini söyleyerek, ayrıca bahçenin "anahtar teslim" kurulumunun da bir Türk şirketine verildiğini vurguladı.

Mamatkulov, meyve bahçelerinin 100 hektarının badem, 60 hektarının armut, 12 hektarının kayısı, 10 hektarının şeftali, 8 hektarının da elma fidanlarından oluştuğunu aktardı.

Meyve bahçeciliği konusunda Türkiye’nin ve Türk bahçecilerin, çok büyük bir tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Mamatkulov, bundan dolayı bahçelerin kurulumunu Türk bahçecilere emanet ettiklerini vurguladı.

Türk bahçecilerin çalışmalarından çok memnun kaldıklarını dile getiren Mamatkulov, Türk şirketlerin fidan yetiştiriciliği ve bahçecilikte yeni teknoloji ve yöntemleri kullandıklarını ifade etti.

Gelecek sene yine 200 hektarlık arazide meyve bahçesi kurmayı planladıklarını ve bu bahçe kurulumunu da Türk şirketine vermeyi düşündüklerini dile getiren Mamatkulov, "Biz, Türklerin meyve bahçeciliği konusundaki bilgi ve deneyimine güveniyoruz. Bu işin en iyisini Türkler bilir." ifadesini kullandı.

- "Özbekistan, yakın yıllarda bölgenin meyve deposu olacaktır"

Özbekistan’da meyve bahçeciliği tesislerini kuran bir Türk şirketi yetkilisi Ahmet Durukan da ülkenin Namangan, Andican, Taşkent, Buhara ve Cizzah bölgesinde bin hektara yakın "anahtar teslim" meyve bahçeleri kurulumu yaptıklarını kaydederek, birkaç Türk şirketinin daha Özbekistan’da yeni meyve bahçeleri kurduğunu aktardı.

Durukan, ülkede kurdukları bahçeler için fidan, sulama ve telli terbiye sistemlerini Türkiye’den getirdiklerini kaydederek, Türkiye'de yetiştirilen meyve fidanlarının Özbekistan'da yoğun talep gördüğünü bildirdi.

Ülkede kurulan meyve bahçelerinin işletilmesinde Türk ziraat mühendislerinin de yer aldığını aktaran Durukan, "Son yıllarda meyve bahçelerinin gelişmesine çok önem veren Özbekistan, yakın yıllarda bölgenin meyve deposu olacaktır." dedi.