Özbekistan’da, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamaları yapılmayacak

AA

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlığında toplanan Koronavirüse Karşı Mücadele Komisyonu kararıyla, son dönemde ülkede Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkate alınarak, Nevruz Bayramı için resmi kutlama töreninin yapılmaması kararlaştırıldı.

Bağımsızlığın kazanıldığı 1991'den bu yana, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen sene ilk kez resmi kutlamaların yapılmadığı Özbekistan’da, bu yıl da Nevruz Bayramı geçen yıl olduğu gibi evlerde kutlanacak.

Komisyon kararıyla, Nevruz Bayramı köy ve mahallelerde az sayıda vatandaşın katılımıyla küçük çapta kutlama yapılacak, bayram günlerinde çok sayıda vatandaşın bir yerde toplanmamasına, sıhhi kurallara ve sosyal mesafeye riayet edilmesine özen gösterilecek.

Yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük vaka sayılarının son günlerde yeniden artışa geçtiği Özbekistan’da, şimdiye kadar 80 bin 858 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 622 kişi hayatını kaybetti.​​​​​​​