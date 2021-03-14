Özcan Bizati: Tuttuğunu bırakmayan bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, göreve başlayalı çok kısa bir süre olduğunu hatırlattı.

Önemli bir galibiyet elde ettiklerine değinen Bizati, şunları kaydetti:

"Takımımızın mental olarak iyi hazırlanması, direnç göstermesi gereken bir maçtı. Bundan sonra her rakibimiz için aynısını yapmamız lazım. Tuttuğunu bırakmayan bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra Gençlerbirliği'ne yakışan bir ruh olacak."