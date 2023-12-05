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        Haberler Gündem Politika Özdağ'dan İYİ Parti'ye yeni çağrı

        Özdağ'dan İYİ Parti'ye yeni çağrı

        Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti'nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Zafer Partisi'nin İYİ Partiye önerdiği seçim işbirliği Cumhur ittifakının seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:35
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        Özdağ'dan İYİ Parti'ye yeni çağrı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur ittifakına açık destek ile sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

        Özdağ şunları söyledi: "Zafer Partisi’nin İYİ Partiye önerdiği seçim işbirliği Cumhur ittifakının seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır. Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır. AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır.

        Zafer Partisi anketlerde % 6.5, İYİ Parti %7.5 görünmektedir. Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın % 20’yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir. Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları ve karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır."

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