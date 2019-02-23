Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için 100 farklı çeşitte 143 bin materyal seti hazırlandı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Milli Eğitim ile Aile Bakanlığı tarafından hayata geçirilmişti.

5 MİLYON 161 BİN 600 PARÇA ÜRETİM

Materyalleri hazırlayanlar ise Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı’na bağlı Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler... Üretim aşamasında 10 personel ve 80 hükümlü günde çift vardiya çalıştı. Proje kapsamında hükümlüler tarafından 5 milyon 161 bin 600 parça materyal üretildi.

ÇOÇUKLARIN SAĞLIĞI UNUTULMADI

Üretim sırasında çocukların sağlığı da unutulmadı. Kayın ağacı, su bazlı antibakteriyel ve gıda boyası kullanıldı.

51 BİN OKUL SIRASI ÜRETİLDİ

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler aynı zamanda ilk okul öğrencileri için de sıra yaptı. 2018 yılında farklı iş yurtlarında üretilen 51 bin 665 sıra köy okullarına dağıtıldı.