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        Özel'den seçim ekibine ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim için 'Arama Ekibi'nde çalışan gençlerle bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:24 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:24
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        Özel'den seçim ekibine ziyaret
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        CHP, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime giderken, Genel Merkezde çalışmalar sürdürülüyor. Çalışma kapsamında, 100’er kişilik gruplardan sorumlu olan ve ilçe başkanlıkları tarafından atanan 17 bin 422 grup sorumlusu, CHP Genel Merkez’de çalışan 60 kişilik grup tarafından tek tek aranarak ön seçime ilişkin bilgilendirilecek.

        Bugün itibarıyla Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ın koordinasyonunda başlanılan eğitimde grubun toplam 1 milyon 744 bin 588 üyeye ulaşmasının hedeflendiği ve çalışmaların 3 gün sürmesi planlanıyor.

        CHP Genel Merkezden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Özgür Özel’in, Gençlik Kolları üyesi gençlerin oluşturduğu, Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Grup Sorumluları 'Arama Ekibi’ ile bir araya geldi. Özel, gençlere çalışmalarında başarılar diledi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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