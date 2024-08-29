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        Haberler Magazin Özel gecede Bigmama sahne alacak

        Özel gecede Bigmama sahne alacak

        Filmsan Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'nde Filmsan Vakfı için ünlü şarkıcı Bigmama sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 21:04 Güncelleme: 29.08.2024 - 21:04
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        Özel gecede Bigmama sahne alacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla 49 yıl sonra ilk kez düzenlenecek olan Filmsan Sinema ve Dizi Ödülleri Töreninde Makedonya’dan Filmsan Vakfı için gelecek olan ünlü şarkıcı Bigmama, performansı ve şarkılarıyla geceye renk katacak.

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        #Bigmama
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