Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitim Sınavı 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Özel Güvenlik Sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden Özel Güvenlik Sınav sonuçları 'online işlemler' bölümünden erişime sunulacak. Peki, "Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? 105. dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 105. dönem ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih...
105. dönem ÖGG sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özel Güvenlik Temel Eğitim sınavına katılım gösteren adaylar sınav sonuçları için Emniyet Müdürlüğün'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? 105. dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG 105. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.
ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.