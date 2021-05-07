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Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 91. ÖGG sınav sonuçlarını henüz açıklamadı. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarının yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG sınav sonuçlarının 7 Mayıs tarihinde açıklanacağını bildirmişti. 91. ÖGG sınav sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı resmi sayfası üzerinden sonuçların açıklanmasının ardından TC kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma