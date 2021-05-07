Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 91. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavlarının sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Adayların sınav sonuçları için EGM'nin resmi internet adresini takip etmesi gerekiyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 91. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 91. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 91. ÖGG sınav sonuçlarını henüz açıklamadı. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarının yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG sınav sonuçlarının 7 Mayıs tarihinde açıklanacağını bildirmişti. 91. ÖGG sınav sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı resmi sayfası üzerinden sonuçların açıklanmasının ardından TC kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma Haziran'a kadar uzuyor mu? Bakan Soylu'dan iddialara yanıt
GÜNDEMTam kapanma uzayacak mı?
Son Dakika: Fransa'nın başörtü yasağı öngörüsüne Türkiye'den sert tepki: "Medeni..."
GÜNDEM"Medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir gerilik"
Beton mikseri sapakta devrildi, otobüs yolcuları yürümek zorunda kaldı
GÜNDEMKâğıthane'de faciaya ramak kala
Büyükçekmece'de korkunç kaza: Araç takla attı
GÜNDEMNöbetten dönen doktorun aracı takla attı
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesinin önemi
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman?
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
GÜNDEMÖlüme terk edilen 53 göçmen kurtarıldı
İngiltere Türkiye uçuşları son dakika! İngiltere Türkiye seyahat kuralları neler?
GÜNDEMİngiltere Türkiye seyahat kuralları neler?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
40 yılda gişede en çok ‘macera’ bilet satmış
GÜNDEM40 yılda gişede en çok ‘macera’ bilet satmış
Son dakika haberi Bakan Çavuşoğlu ve Filistinli mevkidaşından ortak açıklama
GÜNDEMBakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e Doğu Kudüs mesajı