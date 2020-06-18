Özel harekat polislerinden,

AA

Diyarbakır'da yaşayan doğuştan "kelebek" (Epidermolysis Bullosa) hastalığı bulunan ve polis olmak isteyen 9 yaşındaki Muhammed'i özel harekat polisleri evinde ziyaret etti.

Polisler, sürpriz yaparak getirdikleri pasta ve hediyelerle Muhammed'in doğum gününü kutladı. Sürpriz doğum günü kutlaması karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Muhammed, polis aracına binmek istediğini belirtti.

Muhammed'i Özel Harekat Şube Müdürlüğünde misafir eden polisler, onu zırhlı araca bindirdi, şubeyi gezdirdi.

41 yaşındaki anne Mükerrem Özoğul, 12 yıl evlat hasreti çektikten sonra oğlunun dünyaya geldiğini ve onun en büyük hayalinin polis olmak olduğunu belirtti.

Özoğul, "Muhammed'in mutluluğu anlatılmaz. Oğlumun mutluluğuna vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ayaklarına taş değmesin inşallah." dedi.

Muhammed Özoğul da polis ağabeyi ve ablalarının yaptığı doğum günü sürprizine çok sevindiğini belirterek, "Doğum günü sürprizi hazırlamışlardı, mumları yakmışlardı. Hediyelerle gelmişlerdi. Doğum günümü kutladık. Kocaman bir araç vardı ona bindim. Polis olmayı çok istiyorum, bu mesleği çok seviyorum. Polis olunca suçluları yakalayacağım." diye konuştu.

Doğum günü sürprizi için polis ekiplerine eşlik eden Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır da İl Emniyet Müdürlüğüne duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.