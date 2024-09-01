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        Haberler Gündem Güncel Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş görüştü | Son dakika haberleri

        Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş görüştü

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yemek, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti ve yaklaşık 2,5 saat sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 23:45 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:45
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        Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş görüştü
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        Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, tüzük ile ilgili önerilerini almak için bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

        Buluşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya gelen Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

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        Saat 20.25'te başlayan görüşmeye ilk olarak Özel ve Yavaş, ardından Kılıçdaroğlu geldi.

        Yemek yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Yemekte Ankara İl başkanı Ümit Erkol da yer aldı

        Özel, geçen hafta İstanbul'da önceki genel başkanlar, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile de görüşmüştü.

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