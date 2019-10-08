Özel Kuvvetler Akçakale'ye intikal etti

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun öncesinde sınırda hareketlilik arttı. Özel birlikler sınır bölgelere intikal etmeye başladı. Akçakale'de özel birliklerin otobüslerle bölgeye getirildiği gözlendi. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre, özel kuvvetlerin yüzde 95'i sınır bölgesinde konuşlandı.
SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Fırat'ın doğusunda beklenen harekat için birliklerin Münbiç'e doğru ilerlediği bildiriliyor. Türk Hava Kuvvetleri Irak-Suriye sınırında devriye-keşif ve gözetleme uçuşlarını da sıklaştırdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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