Özel markalı ürünlerin cirosu 2020’de yüzde 23 arttı

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PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, sektörün önemli aktörleri ve firmalarını PLAT 2020 Almanak çalışmasında bir araya getirdi.

Migros, CarrefourSA, BİM, A101, ŞOK, Bizim Toptan, SEÇ Marketçilik ve Çağrı Market üst düzey yöneticileri ilk kez PLAT Almanak’ta bir araya gelerek 2020 yılına yönelik değerlendirmeleri ve 2021 yılı beklentilerini aktardılar.

Nielsen tarafından hazırlanan Private Label sektörünün Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) pazarındaki 2020 performansı ve gelişmeleri de PLAT Almanak’ta yayınlandı. Nielsen Perakende Paneli verilerine göre sigara ve alkol hariç toplam Hızlı Tüketim Ürünleri pazarında Private Label cirosu, 2020 yılında 2019’a kıyasla yüzde 23 artarken pazardaki yüzde 21,5’lik pay seviyesini korudu. Private Label ürünlerin ana kategorilere göre büyüme performanslarına bakıldığında 2020’de en yüksek ciro büyümesi yüzde 25 ile Gıda’dan gelirken, bunu yüzde 22 ile Ev Temizlik&Diğer ve yüzde 11 ile Kişisel Bakım ürün grupları takip etti.

Private Label ürünlerin gıdada en yüksek ciro performansını yüzde 33 ile Yağlar kategorisinde kaydettiği ve bu kategorideki payını yüzde 27,7’den yüzde 28,3’e çıkardığı görüldü. Private Label ürünlerin gıdada en yüksek ciro payına sahip olduğu kategori yüzde 44,3 ile Süt Ürünleri olmaya devam etti.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI DA AÇIKLANDI

PLAT Derneği’nin üyeleri arasında gerçekleştirdiği Beklenti Anketinin sonuçları ise çarpıcı veriler ortaya koydu. Buna göre sektör 2021 yılında Dünya ve Türkiye ekonomisi için pandeminin temel belirleyen olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların tamamı “pandemi sürecinin devam etmesi”nin dünya ekonomisini etkileyeceğine inanıyor. Katılımcılara hangi 3 faktörün Türkiye ekonomisini en fazla etkileyeceği sorulduğunda da yüzde 86,2’si “pandemi sürecinin devam etmesi”ni cevapları arasına ekledi. Enflasyonun çift haneli rakamlarda seyretmesinin Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler arasında yer alacağını düşünenler yüzde 41,4 iken ABD ile ilişkilerin bu faktörler arasında yer alacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 34,5 oldu.

PLAT üyeleri verdikleri yanıtlarla, ihracatın 2021 yılında da önemli olacağını teyit etti. 2021 yılında şirketlerindeki büyümenin ana kaynağının dış pazarlar olacağını belirtenlerin oranı yüzde 62,1 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Katılımcılara kendi sektörleri açısından gördükleri en önemli 3 risk faktörü de soruldu. Buna göre yüzde 62,1 ile “girdi maliyetlerinin artışı” öne çıktı. Pandemi sürecinin uzaması ve döviz kurlarının dalgalanması yüzde 51,7 oranla aynı ağırlıkta ikinci ve üçüncü unsurlar olarak yer aldılar.

Katılımcıların yüzde 44,8’si perakende sektöründeki büyümenin ise 2021 yılında yüzde 5-10 aralığında olmasını bekliyor.

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, 2020’de yaşanan hikayeleri gelecek yıllara bırakmak adına hazırladıkları Almanak ile ilgili olarak şunları söyledi: “2020 yılı hepimize çok şey öğretti. Kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Kolonyanın neden ezelden beri misafire yapılan ilk ikram olduğu ya da çamaşır suyunun dezenfektan gücünün ne olduğunu çok daha iyi anladık. Birçok marka ve sanayici için üç yılda gerçekleşmeyecek birçok olay üç ayda gerçekleşti. PLAT Derneği olarak her yıl perakende sektöründe sabırsızlıkla beklenen Private Label Zirvemizde bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemesek de hazırladığımız Almanak çalışmasında sektörün önemli isimlerini buluşturmayı başardık. Özel markalı ürünler sektörümüzdeki büyümenin devam ettiğini gösteren verilerin yer aldığı Nielsen raporu sonuçlarımız ve üyelerimizin beklentilerini içeren anket sonuçlarımız da ilk kez PLAT Almanak’ta yayınlandı. Değerli görüşleri ve yazıları ile katkı veren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.”