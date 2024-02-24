Özel milli atletler, 4x200 bayrak yarışında dünya rekoru kırarak şampiyon oldu

2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, 4x200 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen organizasyonda Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Reyhan Taşdelen'den oluşan milli takımın, 1.46.82'lik derecesiyle dünya şampiyonu olduğu belirtildi. Milli takımın bu derecesiyle, 2007 yılından bu yana 1.49.13'le dünya rekorunu elinde bulunduran Polonya'dan da rekoru aldığı ifade edildi.