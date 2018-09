Özel okul teşvik sonuçları bugün açıklanacak. Özel okula kaydını yaptıran ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği teşvik desteğine başvuran velilerin gözü bu haberde. MEB, 2018 - 2019 özel okul teşvik sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını henüz duyurmadı. Öğrenciler sonuçlardan sonra tercih yapacaklar. Bu yıl toplam 75 bin öğrencinin destekten faydalanacağı özel okul teşvik sürecinde en fazla destek temel lise öğrencilerine verilecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2018-2019 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 960 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 610 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2018-2019 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ TARİH YAPILACAK İŞLEM 16 Ağustos 2018 - 06 Eylül 2018 Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları 16 Ağustos 2018 -06 Eylül 2018 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları 07 Eylül 2018 Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı 07 -14 Eylül 2018 Öğrencilerin Tercih İşlemleri 17 Eylül 2018 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 17-21 Eylül 2018 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri 24 Eylül 2018 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 24-28 Eylül 2018 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

Özel okul teşvik sonuçları

a) Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.

c) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

ç) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

d) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

e) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci



ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

f) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

g) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

TEŞVİK ALACAKLAR OKULLAR

Kurum Türü Adı Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Özel Anadolu Lisesi Özel Ermeni İlkokulu Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu Özel Ermeni Ortaokulu Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu Özel Fen Lisesi Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Musevi İlkokulu Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu Özel Musevi Ortaokulu Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu Özel Rum İlkokulu Özel Rum Ortaokulu Özel Rum Ortaöğretim Kurumu Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu Özel Sosyal Bilimler Lisesi Özel Spor Lisesi Özel Temel Lise Özel Türk İlkokulu Özel Türk Okul Öncesi Kurumu Özel Türk Ortaokulu Özel Laboratuvar Lisesi Özel Fen ve Teknoloji Lisesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ