Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer duyurdu: Özel okul ücretleri güncelleniyor! İşte 2023 yeni zamlı özel okul fiyat listesi

Özel okul ücretleri 2023 zam oranı için gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çevrildi. Özel okullara yapılan zam 4 Ocak Çarşamba günü Bakan Özer tarafından açıklanacak. İşte, 2023 özel okul fiyatları zammı son durum...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Özel okul ücretleri güncellendi! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Özel okul ücretleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2023 özel okul zam oranlarının 4 Ocak günü açıklanacağını duyuran Bakan Özer "Yeni oranı velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.  Yönetmelikte yer alan bilgilere göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. İşte, 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek? sorusunun yanıtı...
  • Özel okul ücretleri güncellendi! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    BAKAN ÖZER DUYURDU!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı yarın (4 Ocak) açıklanacak. TEFE-TÜFE oranları bugün belli oldu. İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE-TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.
  • Özel okul ücretleri güncellendi! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ÖZEL OKUL FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 yılında uygulanacak özel okul ücretleri, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanacak.
  • Özel okul ücretleri güncellendi! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ÖZEL OKUL ÜCRET ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

    Özel okul ücretlerine uygulanacak zam oranı, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. 
  • Özel okul ücretleri güncellendi! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

    Özel okul ve kolejlerin 2023-2024 eğitim öğretim dönemine ait fiyat listesi henüz yayınlanmadı.
  • Özel okul ücretleri güncellendi! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    OKUL ÖNCESİNE ÜCRETSİZ YEMEK

    Son 20 yılda eğitime verilen desteğe dikkat çeken Bakan Özer, "6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm çocuklarımıza hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz yemek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.