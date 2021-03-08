Bakan Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. En çok merak edilen sırulardan biri de "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusu oldu

ÖZEL OKULLARDA KDV İNDİRİMİ SÜRECEK Mİ?

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirilmişti, özel üniversiteler için de geçerli olacak indirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021-2022 eğitim dönemi için özel okullarda KDV indiriminin devam edip etmeyeceği ile ilgili "Cevabı Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." açıklamasında bulundu.