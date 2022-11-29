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Özel sağlık sigortası kapsamı ve şartları nedir?

Özel sağlık sigortasının ana teminatlarında yatarak ve ayakta tedavi bulunmaktadır. Özel sağlık sigortası sağlık hizmetleri sonucunda oluşan ödemelerin belirli bir limit veya teminata alınmasıyla masrafları güvence altında tutmaya yarayan özel bir sigorta düzenlemesidir.

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar ve Şartları Neler? Özel Sağlık Sigortası Kapsamı ve Şartları

Özel sağlık sigortası hastane ve doktor seçimi başta olmak üzere kaza ve hastalık gibi beklenmedik durumlarda en iyi ve donanımlı sağlık hizmeti almanıza katkı sağlayan bir poliçeyi kapsamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası olarak çeşitleri bulunan sigortaların kapsamı ve şartları özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ŞARTLARI NELERDİR?

Acentelere göre değişiklik gösterse de sağlık sigortalarından sigorta şirketlerinin yaş sınırlarına uyan herkes kendisi veya ailesiyle birlikte sigortadan yararlanabilir. Bu yaş sınırı bir çok şirket ve ürün için 18 – 65 arasını kapsamaktadır. Geçmişte sadece 18 yaş üstü kişilere sağlık sigortası yapılmakta iken, şu anda sigorta şirketlerinin sundukları ek hizmetler ve teminatlar ile yeni doğan bebekler de özel sağlık sigortası poliçesine dahil olabilmektedir.

Yeni doğan bebekler ve 18 yaşından küçük çocuklar ailesiyle birlikte ve belirli izinler kapsamında sigortalanabilirler. Sağlık sigortasını yaptırmak için mevcut sağlık durumunuzun ve risklerinizi belgelenmesi gerekmektedir. Poliçe değeri buna göre belirlenmekte, değişik alternatif hizmetler, indirimler ve ek teminatlar bu durumlara bakılarak sunulmaktadır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI NEDİR?

Özel sağlık sigortasında yatarak ve ayakta tedavi şeklinde olmak üzere iki ana teminat bulunmaktadır. Hastaneye yatmanın gerekmediği ayakta tedavi kapsamına genel olarak doktor muayeneleri, reçeteli ilaç alımı, görüntüleme giderleri, fizik tedavi masrafları, mevcut rahatsızlığın geçmesi için gerekli olabilecek bandaj, boyunluk, koltuk değneği, varis çorabı gibi tıbbi malzeme ve gereçlerinin yer aldığı durumları barındırmaktadır.

Yatarak tedavi ise genellikle ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz masrafları, 149 birime kadar olan cerrahi ve ortopedik operasyonlar, trafik kazası sonrasındaki tedavi, evde tıbbi bakım hizmetleri, kaza ya da rahatsızlık sonucunda el, kol, bacak, göz ve meme protezi gerekiyorsa buna yönelik masraflar, acil durumlarda yerinde müdahale ya da en yakın sağlık kuruluşuna gitmek için yapılan masraflar gibi daha birçok alanı kapsamaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki özel sağlık sigortası kapsamına giren tedavi ve masraf karşılamaları bağlı olduğunuz acenteye göre değişiklik göstermektedir.

Özel sağlık sigortasının kapsadığı alanlar genellikle şu şekildedir;

- Ameliyat sonrası tazminat teminatını karşılar.

- Trafik kazası sonrasında zedelenmiş dişlere cerrahi ve tıbbi her türlü müdahale,

- Ameliyatlar,

- 24 saat yatmayı gerektiren ameliyatsız olan tedaviler,

- Diyaliz, kemoterapi ve radyoterapi giderleri,

- Evde verilmesi sağlanan tıbbi bakım hizmeti,

- Kol, bacak, göz ve meme gibi protezlere karşı sağlanan gider,

- Doktor muayenesi sonrası,

- Fizik tedavi esnasında olan giderler,

- Reçeteli ilaç durumunda,

- Görüntüleme masrafı,

- Bandaj, koltuk değneği, varis çorabı gibi pek çok tıbbi malzeme kullanımında,

- Acil durumlarda en yakın yere nakil esnasında olan giderler olarak sıralanabilir.

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