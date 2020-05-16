Özel seferle ABD'den dönen aile:

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AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası uçuşların durdurulmasıyla ABD'de kalan Emel ve Mehmet Kelleci çifti, ABD'de ilaç bulmakta zorlandıklarını anlatarak ABD'nin sağlık sistemi yönünden Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu belirtti.

Türk Hava Yollarının (THY) ikinci kez New York'tan düzenlediği özel seferle cuma günü yurda dönen Emel ve Mehmet Kelleci, New York'tan Türkiye'ye uçmadan önce hikayelerini AA muhabirine anlattı.

New Jersey’nin Tenafly şehrinde yaşayan kızı ile torunlarını ziyaret etmek için şubatta 2 aylığına ABD'ye geldiklerini kaydeden Gaziantepli çift, salgın nedeniyle nisandaki dönüş uçuşlarının iptal edildiğini ve 1,5 aydır ülkede mahsur kaldıklarını aktardı.

ABD’de Kovid-19 salgınının New York’tan sonra en çok etkilediği eyalet olan New Jersey’de evden dışarı çıkmadan zaman geçirdiklerini söyleyen Kelleci çifti, THY’nin bayram öncesi ABD'den ikinci defa özel bir sefer düzenleyeceğini duyunca hemen başvurduklarını belirtti.

Kelleci çifti, THY'nin ABD'den ilk defa düzenlediği 24 Nisan'daki özel sefere de başvurduklarını ancak uçakta yer kalmadığı için Türkiye'ye dönemediklerini söyledi.

- “Amerika sağlık sistemi yönünden Türkiye'nin çok gerisinde”

Emekli eczacı 74 yaşındaki Emel Kelleci, ziyaretinin istemeden uzaması sonucu kullandığı ilaçların bittiğini ve yenisini tedarik edemediğini dile getirdi.

Kelleci, “Diyabet hastasıyım. İlaç bulmakta bayağı zorlandım ve bulamayacağım diye çok korkuya kapıldım. Halbuki Türkiye’de böyle bir şey yok. Türkiye, değil kendi vatandaşına yabancılara bile anında her şeyi temin eden bir ülke.” dedi.

ABD'de turist olarak bulunduğu için tedavi olmak ve ilaç almak konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Emel Kelleci, New Jersey’de çalışan bir Türk hemşirenin yardımı sonucunda doktora gidip ilaç alabildiklerini ifade etti.

Kelleci, “Biz Amerika'yı gözümüzde çok büyütmüşüz. Sağlık sistemi yönünden Türkiye'nin çok gerisinde.” ifadelerini kullandı.

- “Önceden bu tür tahliyeleri haberlerde duyardık”

Emel Kelleci'nin eşi emekli doktor Mehmet Kelleci de salgın sürecinde sağlık sıkıntıları yaşadıklarını, eşine insülin ve hipertansiyon ilaçlarını temin etmede çok zorlandıklarını söyledi.

77 yaşındaki Kelleci, Türkiye'nin düzenlediği özel seferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Her zaman biz, başka zamanlarda, büyük ülkelerin kendi vatandaşlarını böyle durumlarda taşıdığını televizyonlarda, haberlerde duyar imrenirdik. Sağ olsun, ülkemizin idarecileri sayesinde bu beladan da inşallah kurtulacağız. Yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Var olsun Türkiye.” diye konuştu.

Kelleci çiftini Türkiye'ye dönüş yolculuklarında, kızları İpek Yusra Derundere ve torunları 12 yaşındaki Metehan, 8 yaşındaki Onur ve 6 yaşındaki Kerem de yalnız bırakmadı. Bayram öncesi THY'nin Türkiye’ye özel sefer düzenleyeceğini duyan kızı ve torunları da biletlerini alarak yolculuk hazırlıklarına başladı.

Kelleci ve Derundere aileleri, Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde eldivenlerini ve maskelerini takarak cuma günü New York John F. Kennedy Havalimanı’na (JFK) hareket etti.

Burada bilet işlemlerini tamamlayan aile üyeleri, kendileri gibi virüs nedeniyle ABD’de kalan diğer 353 Türk vatandaşı ile THY'nin salgın sürecinde ikinci defa düzenlediği özel tahliye seferiyle New York’tan ayrıldı.

- Houston ve Miami'den de Türkiye'ye özel sefer

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle THY'nin ayrıca bugün Houston'dan ve yarın da Miami'den iki ayrı özel seferi daha bulunuyor.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda dönemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan'da Washington, New York ve Los Angeles'tan üç özel sefer düzenlenmişti.

Dünyanın değişik ülkelerinden özel seferlerle Türkiye’ye getirilen yolcular, ülkeye ulaşmalarının ardından, prosedür gereği 14 gün karantinada tutuluyor.