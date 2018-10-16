Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
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Özel sektörün en yüksek borç ödemesi bu ay

Özel sektörün yurtdışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu Ağustos'ta 1.6 milyar dolar azalarak 17 milyar dolar, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 68.7 milyar dolar oldu. Özel sektörün bu ay önümüzdeki bir yıllık dönem için en yüksek tutar olan 9.97 milyar dolarlık ödemesi bulunuyor.

16.10.2018 - 12:15 | Güncelleme:  Reuters

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında en yüksek ödemeler Eylül ve Ekim aylarında yapılacak. Buna göre özel sektörün Eylül'de 8.5 milyar dolar, Ekim'de ise önümüzdeki bir yıllık dönem için en yüksek tutar olan 9.97 milyar dolarlık ödemesi bulunuyor.

YURTDIŞINDAN SAĞLANAN KREDİ BORCU AZALDI

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise Ağustos sonunda 2017 yılı sonuna göre 2.4 milyar dolar
azalarak 219.4 milyar dolar oldu. Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 502 milyon dolar azalışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 714 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 841 milyon dolar azalışla 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.2 milyar dolar arttı, tahvil stoku
ise 532 milyon dolar artışla 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 926 milyon dolar azalışla 11.7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 233 milyon dolar artışla 3.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

UZUN VADELİ TOPLAM KREDİ BORCUNUN YÜZDE 49.5'İ FİNANSAL KURULUŞLARIN

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 219.4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun
yüzde 49.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 50.5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 17
milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77.8'ini finansal kuruluşların, yüzde 22.2'sini ise finansal
olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

 

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