Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 175.4 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu ağustosta 2023 sonuna kıyasla 11,2 milyar dolar yükselerek 175,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 8,6 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2,6 milyar dolar yükselişle 11,8 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta 2023 sonuna göre 1,5 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 3,3 milyar dolar yükselerek 18,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 160 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 29 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

REKLAM Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 2 milyar dolar yükselerek 12,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, ağustosta 2023 sonuna göre 2,2 milyar dolar artışla 6,7 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 556 milyon dolar azalışla 1,1 milyar dolara geriledi. Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 3,8 milyar dolar artarak, 110,6 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 2,4 milyar dolar yükselerek 10,2 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sı dolar, yüzde 35,2’si avro, yüzde 2,5’i Türk lirası ve yüzde 4,7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,9’unu dolar, yüzde 16,3’ünü avro, yüzde 32'sini Türk lirası ve yüzde 5,8’ini diğer döviz cinsleri oluşturdu. Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’si finansal kuruluşlara, yüzde 62,3’ü ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,6’sı finansal kuruluşlara, yüzde 21,4’ü ise finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.