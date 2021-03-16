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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2021 yılı ocak ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18 milyon dolar azalarak 164,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 49 milyon dolar azalarak 9,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2021 yılı ocak ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18 milyon dolar azalarak 164,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 49 milyon dolar azalarak 9,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 333 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 839 milyon dolar artışla 22,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 250 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 195 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 6 milyon dolar azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 46 milyon dolar azalışla 6,6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 78 milyon dolar artışla 1,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 903 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 140 milyon dolar azalarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3'ünün dolar, yüzde 33,5’inin Euro, yüzde 2,4’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,6’sının dolar, yüzde 33,6’sının Euro, yüzde 23,6’sının Türk lirası ve yüzde 2,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 164,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 56,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 16,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

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