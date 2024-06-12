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        Haberler Ekonomi Para Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi - Para Haberleri

        Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Nisan 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1 milyar dolar artarak 165,1 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:02
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        Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi
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        Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Nisan 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1 milyar dolar artarak 165,1 milyar dolar oldu.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı.

        Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu nisanda 2023 sonuna kıyasla 1 milyar dolar yükselerek 165,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 458 milyon dolar azalarak 154,5 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,5 milyar dolar yükselişle 10,6 milyar dolar oldu.

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        Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları nisanda 2023 sonuna göre 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar yükselişle 16,5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 166 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 33 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

        Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 944 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 475 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, nisanda 2023 sonuna göre 680 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 419 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.

        Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 2,2 milyar dolar azalarak 105 milyar dolara düştü. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 964 milyon dolar artışla 8,8 milyar dolar oldu.

        Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,1'i dolar, yüzde 35,6'sı avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 4,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49,6'sını dolar, yüzde 20,8'ini Euro, yüzde 24,9'unu Türk lirası ve yüzde 4,7'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

        Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,4'ü finansal kuruluşlara, yüzde 62,6'sı finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 75'i finansal kuruluşlara ve yüzde 25'i finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 48,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

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