İHA

Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 509 milyon dolar azalarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar dolar azalışla 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,2 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 634 milyon dolar azalarak 7,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon dolar artışla 5,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 256 milyon dolar azalışla 1,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,1 milyar dolar azalarak 110,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 527 milyon dolar azalarak 8,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,4'ünün dolar, yüzde 33,2’sinin Euro, yüzde 2,7’sinin Türk lirası ve yüzde 0,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 35,3’ünün dolar, yüzde 41,0’ının Euro, yüzde 22,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44,0’ını finansal kuruluşların, yüzde 56,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 20,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.