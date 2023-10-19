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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Özel sermaye fonları temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Özel sermaye fonları temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi

        Globalturk Capital tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye Yatırım Fonları" konferansı, Küresel Özel Sermaye Birliği'nin (GPCA) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin değerli destek ve katkılarıyla 19 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:01
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        Özel sermaye fonları temsilcileri bir araya geldi
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        Globalturk Capital tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye Yatırım Fonları” konferansı, Küresel Özel Sermaye Birliği’nin (GPCA-Global Private Capital Association) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin değerli destek ve katkılarıyla 19 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Globalturk Capital’in davetiyle dünyanın birçok ülkesinden 45 yatırımcının panelist ve konuşmacı olarak katıldığı uluslararası organizasyonda, Türkiye ve çevresindeki özel sermaye fonlarının son yıllardaki faaliyetleri ve yatırım ortamına ilişkin geleceğe yönelik öngörüler masaya yatırıldı.

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        Toplamda birbirinden zengin içerikli 8 panelin yer aldığı bu yılki konferansta, yeni küresel yatırım stratejilerinden özel kredi ve fintech araçlarının sunduğu alternatif finansman fırsatlarına, hızla gelişen teknoloji girişim sermayesi yatırımlarından Türkiye ve yurt dışında büyüyen kurumsal girişim sermayesi yatırımlarına, Borsa İstanbul’da halka açılma fırsatlarından Türkiye ile Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki sınır ötesi yatırım imkânlarına kadar birçok önemli konu ele alındı. Panellerin yanı sıra bireysel konuşmacılarıyla da dikkat çeken konferansın açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

        Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, konferansa ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ilkini 2015 yılında düzenledikleri uluslararası konferans serisine pandemi döneminde ara verdiklerini belirterek, bu yıl beşincisini gerçekleştirdikleri organizasyonla küresel özel sermaye fonlarının temsilcilerini bir kez daha İstanbul’da bir araya getirdiklerini söyledi. Öney, şöyle konuştu: “Üyelerinin yönettiği varlıklar toplamı 2 trilyon dolara ulaşan GPCA’nın stratejik ortaklığıyla 2015’ten bu yana aradan geçen sekiz yılda, bugünkü etkinlikle birlikte İstanbul’da beş konferans, yurt dışında üç yuvarlak masa toplantısı ve pandemi döneminde beş çevrimiçi buluşma düzenledik. ABD’nin ve yükselen pazarların önde gelen özel sermaye fonlarının katılımlarıyla Eylül 2016’da New York’ta, Mayıs 2017’de Washington DC’de ve Şubat 2018’de Londra’da Londra Borsası ile birlikte yuvarlak masa toplantılarını gerçekleştirdik. İstanbul ve Londra’da gerçekleşen 2015, 2016 ve 2018 yıllarındaki etkinliklerimize dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de katılmışlardı. Türkiye’deki yatırım fırsatlarının konuşulduğu bu toplantıların Washington DC’deki ayağında ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan uluslararası fonların üst düzey temsilcileriyle bir araya gelmişlerdi.”

        "GÖSTERİLEN BÜYÜK İLGİ ÜLKEMİZ VE BİZLER AÇISINDAN SON DERECE MEMNUNİYET VERİCİ"

        Küresel ve bölgesel özel sermaye fonları ile uluslararası yatırımcıları İstanbul’da bir araya getirdikleri bu yılki konferansa da yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu ifade eden Öney, şöyle devam etti: “Bu yıl da Türkiye ve çevresinde yatırım yapan özel sermaye fonlarını bir araya getirdik. Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan, Orta ve Doğu Avrupa ile Avrasya’nın dahil olduğu geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugünkü etkinliğimize yönettikleri varlıkların toplamı 200 milyar doları aşan yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımcı portföyünün yaklaşık yüzde 60’ını özel sermaye fonları ile yönetiminde özel sermaye fonlarının yer aldığı şirketlerin yatırımları oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye gibi yükselen ekonomiler açısından küresel özel sermaye fonlarının radarında olmak her daim büyük önem taşıyor. Bu yılki organizasyonumuza gösterilen büyük ilginin de ülkemiz ve bizler açısından son derece memnuniyet verici olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere bu organizasyona katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

        "GİRİŞİM SERMAYESİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARININ CİDDİ ÖLÇÜDE YÜKSELİŞTE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise yaptığı açıklamada, Türkiye’ye son 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Türkiye bu dönemde 250 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Özellikle son dört yılda girişim sermayesi ve teknoloji yatırımlarının ciddi ölçüde yükselişte olduğunu görüyoruz. Son dönemde Türkiye’ye gelen doğrudan uluslararası yatırımların önemli bir bölümünü teknoloji odaklı yatırımlar oluşturuyor” dedi. Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payın yüzde 1 seviyesinde olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, şöyle devam etti: “Orta vadede bu oranı yüzde 1,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye bugüne kadar üretim, Ar-Ge ve lojistik gibi alanlarda bir merkez haline geldi. Türkiye’yi artık küresel bir güç merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin ikinci yüzyılı başlıyor ve bu döneme Türkiye Yüzyılı diyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Türkiye hızla büyüyen bir ekonomiye, rekabetçi ve yetkin insan kaynağına ve Kuzey Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya uzanan coğrafyada küresel pazarlara açılan bir konuma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Küresel yatırımcıları yatırımcılar için uygun koşullar sunan Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz.”

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