Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu'nun (INAS) Paris'te düzenlediği Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye Atletizm, Yüzme ve Masa Tenisi branşlarında, toplam 24 madalya kazanan kafile yurda döndü.
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu(INAS) 2018 Avrupa Yaz Oyunları'nda Atletizm, Yüzme ve Masa Tenisi branşlarında 19 spor ile katılan Türkiye, biri altın olmak üzere kazandığı toplam 24 madalya ile büyük başarı sağladı.
Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla saat 16.00'da İstanbul'a gelen kafileyi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Can Dağaşan ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından çiçeklerle karşılandı.
Avrupa Yaz Oyunlarında elde edilen başarıya ilişkin açıklama da bulunan İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Avrupa Yaz Oyunlarında özel sporcularımızın gösterdiği başarıdan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Çok özel sporcularımız için bizler buradayız. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen tüm etkinliklerde bu çocuklarımızın elde ettiği başarılar bizleri, devletimizin büyüklerini ve onların ailelerini çok mutlu ediyor. Bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum" dedi.
"HEDEFİMİZ 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARINA KATILMAK"
Takım halinde beklentinin üzerinde başarı elde edildiğine dikkat çeken Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Akın Üstün, "22 ülkenin katıldığı yaklaşık 410 sporcunun katıldığı bir organizasyondan geliyoruz. 7'li branşı olan bir organizasyona katıldık. Türk Milli Takımı olarak Atletizm, yüzme ve masa tenisinde yer aldık. Biri altın 13'ü gümüş, 10 tane de bronz olmak üzere toplamda 24 madalya kazandık. Beklediğimizden çok daha iyi geçti. Federasyon olarak hedefimiz ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmak" şeklinde konuştu.
ESRA BAYRAK: "HEDEFİM 2020 TOKYO"
Atletizm branşında 100 metre uzun atlamada altın madalya kazanan Esra Bayrak, "100 metrede birinci oldum. Bu çok güzel bir duygu. Hedefim 2020 Tokyo. İnşallah orada da İstiklal Marşı'mızı okutacağım" dedi.
SÜMEYRA TÜRK: "DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"
Masa tenisi branşında gümüş madalya kazanan Sümeyra Türk ise "Çok çalıştık ve ülkemize başarılı bir şekilde dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Seneye dünya şampiyonu olmak istiyorum ve 2020 olimpiyatlarına gitme hedefim var" şeklinde konuştu.
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