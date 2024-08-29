Özel: Suni gündemler oluşturmaya çalışıyorlar

CHP tarafından Turgutlu Koza Pazar Meydanı’nda düzenlenen mitingde parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Özel, Türkiye’nin dört bir yanında alın terinin karşılığını alamayan çiftçinin ve köylünün sesini duyurmak için meydanlara çıktığını, üzüm, zeytin, pamuk, karpuz, kavun ve domatesin önemli üretim merkezi olan memleketi Manisa'ya da çiftçinin sesini duyurmaya geldiğini söyledi.

Özel, bütün çiftçilerin dededen, babadan kalan ve ailelerinin rızkı olan topraklarını, ipotekli olduğu bankalara kaptırmamak için çaba gösterdiğini savunarak, son 20 yılda ülke nüfusu yaklaşık 20 milyon kişi artmasına rağmen çiftçi sayısının 500 bin azaldığını, topraktan geçinemeyen üreticinin çiftçiliği bırakıp asgari ücretle fabrikalarda çalıştığını ifade etti.

REKLAM "ARTIK GENÇLER TARIMDAN ÜMİDİNİ KESTİ" Kayıtlı çiftçilerin yaş ortalamasının da 58 olduğunu, bunun 30-32 aralığında olması gerektiğini dile getiren Özel, "Artık gençler tarımdan ümidini kesti. Hani birileri çıkıp sürekli beka sorunu diyor ya bundan daha ala beka sorunu yok. Bir ülkenin çiftçileri azalıyorsa, çiftçi nüfusu yaşlanıyorsa, kendi kendine yeten bir ülkeyken her şeyi ithal eden bir ülke haline dönüşür." diye konuştu. Çiftçilerin banka borcunun son 1 yılda yüzde 188 artarak 700 milyar lira seviyelerine ulaştığını öne süren Özel, milli gelirden çiftçilere destek olarak verilmesi gereken yüzde 1'lik payın üreticiye verilmediğini kaydetti.

"BUGÜN ÇİFTÇİLERİN BANKA BORÇLARINDAKİ FAİZLERİN SİLİNMESİNİ İSTİYORUM KABUL ETMİYORLAR" Özel, çiftçilerin banka borçlarındaki faizlerin silinmesini gündeme getirdiğini ancak bunun kabul görmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Bugün çiftçilerin borçlarının faizlerinin silinmesini istiyorum kabul etmiyorlar. Sadece geçen sene vazgeçilen kurumlar vergisi 660 milyar lira. Kim veriyor bunu, patronlar veriyor, şirketler veriyor, holdingler veriyor. Onlara gelince 660 milyarı bir kalemde sileceksin, çiftçinin sadece faizini silin dediğimizde 'kaynak yok' diyeceksiniz. Siyaset öncelik belirleme işidir. Ben CHP Genel Başkanıyım, bizim önceliğimiz, işçiler, emekçiler ve elbette çiftçiler. Oy günü gelince köy kahvesine gelenler, oyunuzu isteyenler, seçim geçince zenginlerin borçlarını silenler sizin borcunuzu değil, faizini bile silmeye yanaşmıyorsa çiftçi, dostunu düşmanını bilecek." REKLAM