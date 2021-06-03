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Özel tiyatrolara 25 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara turne desteği vereceğini açıkladı. Destek miktarı 25 milyon lirayı bulacak

Özel tiyatrolara 25 milyon lira destek
25 milyon lira destek
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara destek... Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle; "Bakanlığımızca küresel salgın sürecinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT Sahnesinde" projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan "Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" prosesiyle özel tiyatrolara 1 Temmuz - 30 Eylül arasında Devlet Tiyatroları'nın sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacak. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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