25 milyon lira destek 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara destek... Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle; "Bakanlığımızca küresel salgın sürecinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT Sahnesinde" projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan "Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" prosesiyle özel tiyatrolara 1 Temmuz - 30 Eylül arasında Devlet Tiyatroları'nın sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacak. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak."