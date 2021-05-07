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Özel tiyatrolara 36 milyon 500 bin lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen özel tiyatrolara bu dönemde toplam 36 milyon 500 bin lira destek verildi

Özel tiyatrolara 36 milyon 500 bin lira
36 milyon 500 bin lira destek
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AA

Özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler neticesinde mevzuat değişikliklerini ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe koyan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tiyatroların salgın sürecinin olumsuz etkilerinden en asgari seviyede etkilenmesini amaçladı

Projelerle, özel tiyatroların oyunlarının hem fiziksel hem de dijital ortamda sanatseverlerle buluşturulması ve yerli oyun yazarlarının eserlerinin sektöre tanıtılması hedefleniyor.
Geçen yılın nisan ayından bu yana 'Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımlar', 'Dijital Tiyatro', 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' ve 'Dijital Tiyatro Arşivi' kapsamında 1267 tiyatro projesine toplam 36 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

Özel tiyatroların projelerine yönelik yardımlar kapsamında 328 özel tiyatroya 12 milyon lira verildi.
'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projesi ile Devlet Tiyatroları'nın sahneleri özel tiyatrolara tahsis edildi. Bu projeyle 52 özel tiyatroya toplam 2 milyon 600 bin lira destek sağlandı.

Salgın koşullarına uygun olarak özel tiyatrolara oyunlarını DT sahnelerinde art arda iki günde iki kez sahneleme fırsatı sunuldu. Bakanlık bu proje kapsamında özel tiyatroların yapacakları turne için gerekli maddi desteği de sağladı. Özel tiyatroların bilet satışı gibi konularda herhangi bir endişe yaşamasının önüne geçildi.

Dijital Tiyatro ve Sesli Oyun Projesi ile yerli yazarların daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolarca seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları Bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak. Buna göre, Dijital Tiyatro Projesi ile 420 özel tiyatroya toplam 12 milyon 500 bin lira veren Bakanlık, "Dijital Tiyatro Arşivi" için de 467 özel tiyatroya toplam 9 milyon 400 bin lira kaynak sağladı. Dijital Tiyatro ile yerli yazarların daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolarca seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları Bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak.

Öte yandan, "Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik Değişikliği" ile özel tiyatroların asgari oyun gösterim sayıları düşürüldü. Özel tiyatroların temsilcileri ile ortak çalışma grubu oluşturuldu ve tiyatrolara tiyatro meslek gruplarından çalışan bulundurma şartı getirildi.
Yeniden tanımlanan Değerlendirme Komisyonu'nda özel tiyatroları temsilen sanatçı bulundurulması yeniliği getirildi. Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımların başvuruları 15 Haziran-15 Temmuz tarihlerine çekildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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