Özel tiyatrolara 6 milyon ₺

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 - 2020 sanat sezonu için 110 profesyonel, 53 çocuk oyunu, 51 amatör ve 42 geleneksel olmak üzere toplamda 256 özel tiyatronun projesine 6 milyon 102 bin ₺ maddi yardımda bulunacak. Bakanlık, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından dağıtılan yardımlardan yararlanmak üzere 2019 - 2020 sanat sezonu için 132 profesyonel, 61 çocuk oyunu, 149 amatör ve 43 geleneksel kategoride toplam 385 özel tiyatro başvurusu yapıldı.

Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek üzere son yıllarda yerli oyun yazarlarına ağırlık veren değerlendirme komisyonu, yardım başvurularındaki Türk oyun yazarlarına ait eserlerin yüzdesini 83'e ulaştırdı. Bakanlığın profesyonel kategoride destek sağladığı 110 özel tiyatrodan 91'i yerli oyun yazarlarına ait.