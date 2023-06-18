Özellikle yaz aylarında yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey

Hata 1: Parlak banyo ışıklarında gece cilt bakımı

Breus, daha uzun yaz günlerinden daha fazla güneş ışığına maruz kaldığımız için, akşamları daha fazla ışığa maruz kalmanın daha geç yatma saatlerine ve daha az uyku saatine yol açabileceğini söylüyor.

Breus, ışığın "uyku için motoru çalıştıran anahtar" olan melatonin üretimini engellediğini söylüyor. Melatonin, vücut tarafından üretilen ve karanlığa tepki olarak salınan bir hormondur.