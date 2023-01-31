O tarihlerde kullanılan Avrupa formundaki bardakların üretimi daha maliyetliydi. Beykoz Cam Farikası, maliyetlerden kısmak için ilk defa sapı, ayağı ve kulbu olmayan bir bardak üreterek efsanevi bir tasarıma imza attı.

Önceleri bir süre yeni bardaklar garipsense de daha sorna toplum tarafından hızlıca benimsendi.