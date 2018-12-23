Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Özge Borak, yakında yeni bir dizi ve tiyatroda rol alacağını belirtti.

Borak, 'Eski eşiniz Ata Demirer’in filmi Hedefim Sensin'i izlediniz mi?' sorusuna ise "İzlemedim ama çok merak ediyorum" yanıtını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.

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