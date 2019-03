Kuaför ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor! Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin yakında Show TV’de başlıyor. Bir kuaför ve bir makyözden oluşan 4 takım hafta içi her gün kıyasıya bir rekabete tutuşuyor. Üstelik kazanan takım her hafta tam 10.000 TL’nin sahibi oluyor.



Makasına ve fırçasına güvenen kuaförler ve makyözler, efsane saç modelleri ve harika makyajlarla çok eğlenceli ve çok çekişmeli bir yarışma Kuaförüm Sensin, Özge Borak’ın sunumuyla çok yakında, hafta içi her gün Show TV’de!



Eğer sizde hem kazanmak hem eğlenmek istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz!



İşte Kuaförüm Sensin’in Başvuru Formu!



KUAFÖRÜM SENSİN BAŞVURU FORMU



İşte Kuaförüm Sensin’in Tanıtımı!