Dersu Yavuz Altun'un yönettiği Özge Özberk ile Kubilay Penbeklioğlu'nun rol aldığı 'Açık Aile' adlı tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı.

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde perdelerini ilk kez açan 'Açık Aile', kendisine sürekli yeni sevgililer bulan kocanın eşini canlandıran Özge Özberk, oyun hakkında "Kubilay ile daha önce dizide oynadık. Sürekli tiyatro yapmam gerektiğini söylüyordu. Ben de çok istiyordum ve aynı sahnede buluştuk. Uyumlu bir ikili olduk. Komedi oynamayı çok istiyordum bu kadar eğlenceli bir oyunda oynamaktan çok mutluyum" dedi. Nobel Edebiyat ödüllü oyuncu - yazar Dario Fo ile Franca Rame'nin yazdığı 'Açık Aile', kadın - erkek ilişkilerini hikâye ediniyor.