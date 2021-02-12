"BİZ ÇOK İYİYİZ"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, duygularını, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz. Çok şükür. Bu süreçte duaları ve iyi dilekleri ile bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür... Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün. Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım" sözleriyle ifade etti.

Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.