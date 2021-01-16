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Özge Özder'i kızdıran yorum

Eşi Sinan Güleryüz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Özge Özder, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye gelen bir yoruma tepki gösterdi. Özder, "Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatım kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti" dedi

Özge Özder'i kızdıran yorum - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olacaklarını duyurdu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özder, bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Bir takipçisi ünlü oyuncunun gönderisine "O kadar saçma ki! Dizide kıyafetlerle hamileliğini saklayacak Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?" yorumunu yaptı.

O yoruma sinirlenen 42 yaşındaki Özge Özder, şu ifadeleri kullandı:

Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatım kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti. Çok bilmişlik içeren hemcinslerimi hayatımdan ayıkladım. Ayrıca sizin başka derdiniz mi kalmadı? Şikayetinizi yapım şirketine iletin. İşten çıkayım bu pandemide. Siz de rahat edin, göz zevkiniz de... Gerçi kadrosuna aldıkları bir kadını hamile kaldı diye işsiz bırakacak insanlarla çalışmıyorum çok şükür.

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