Özge Özpirinçci: Formumu korumak için yürüyüş yapıyorum

Giriş: 25.04.2019 - 07:57 | Güncelleme:  

Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Özpirinçci, "Formumu korumak için yürüyüş yapıyorum. Spor yapmayı seviyorum" dedikten sonra sahil hattında yaklaşık 5 kilometre yürüyüş yaptı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Özge Özpirinçci, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Dövüş sporlarından kick boks'a merak saran güzel oyuncu, sportif kıyafetiyle dikkat çekti. Muhabirlere yürüyüş yaptığını söyleyen Özge Özpirinçci, "Formumu korumak için yürüyüş yapıyorum. Spor yapmayı seviyorum" dedikten sonra sahil hattında yaklaşık 5 kilometre yürüyüş yaptı.

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