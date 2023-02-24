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Özge Özpirinçci: Hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi de vuran deprem felaketiyle ilgili konuşan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, "Çok zor bir süreç yaşandı ve bunun iyileşmesi uzun sürecek. İnşallah hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız" açıklamasında bulundu

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  • Özge Özpirinçci: Hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız - Deprem haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Umut Evirgen, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

    11 ilimizi sarsan deprem felaketinin ardından AHBAP Derneği ile işbirliği içerisinde her türlü yardıma destek olan üçlü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Özge Özpirinçci: Hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız - Deprem haberleri

    "HEP BİRLİKTE TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ"

    Özge Özpirinçci yaşanan deprem felaketi ile ilgili, "Sesimiz yüksek çıkıyor. Daha da yüksek çıkacak. Toplanan yardımların gerekli yerlere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. AHBAP Derneği ve oradaki tanıdıklarımızla iş birliği içindeyiz. Çok zor bir süreç yaşandı ve uzun sürecek bunun iyileşmesi... İnşallah hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız" dedi.
  • Özge Özpirinçci: Hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız - Deprem haberleri

    "TOPLUM OLARAK FARKINDALIK YARATMA TARAFTARIYIM"

    Oyuncu, sosyal medyada yapılan, "Normalleşelim mi?" anketleri ile ilgili ise, "Ben sosyal medyaya mesafeli davranmaya çalışan birisiyim. İçinden gelen ne isterse yapsın. Birbirimizin kusurlarına değil de ortak noktalarımıza odaklanma zamanı. Bireysel olarak değil ama toplum olarak farkındalık yaratma taraftarıyım. Kıvanç Tatlıtuğ, çok güzel söyledi. Birbirimize sarılalım gerçekten. Gönüllü olmak bana çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.
  • Özge Özpirinçci: Hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız - Deprem haberleri

    "BİRBİRİMİZE SIMSIKI SARILALIM"

    Afet bölgelerine yardım amaçlı 1 milyon 150 bin TL bağışta bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, "Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?" diyerek, birlik ve beraberlik mesajı vermişti.

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