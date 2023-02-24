Özge Özpirinçci: Hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız

"TOPLUM OLARAK FARKINDALIK YARATMA TARAFTARIYIM"



Oyuncu, sosyal medyada yapılan, "Normalleşelim mi?" anketleri ile ilgili ise, "Ben sosyal medyaya mesafeli davranmaya çalışan birisiyim. İçinden gelen ne isterse yapsın. Birbirimizin kusurlarına değil de ortak noktalarımıza odaklanma zamanı. Bireysel olarak değil ama toplum olarak farkındalık yaratma taraftarıyım. Kıvanç Tatlıtuğ, çok güzel söyledi. Birbirimize sarılalım gerçekten. Gönüllü olmak bana çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.