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"BUNDAN SONRASI ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK!"



"Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun. Anan iyi ki doğurmuş seni! İyi ki karşılaştırmış bizi kader, iyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim. Hayat bize ne getirirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun. Bundan sonrası çok daha güzel olacak!"