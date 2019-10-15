Yalnız başına geldiği AVM’de alışveriş turuna çıkan Ulusoy, daha sonra bir mekanda yakın dostlarıyla buluşup güzel havanın tadını çıkardı. Daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.
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