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Ulusoy, ayrılıkla ilgili “Maalesef bitti, böyle olması gerekiyordu ve doğru bir karar aldığıma inanıyorum. Ayrılık sebebi evlilik meselesi değil, iki ayda nasıl böyle bir şey olsun. Mesafeler diyelim en doğrusu bu” şeklinde konuşmuştu.