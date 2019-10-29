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HaberlerFiskosÖzge Ulusoy yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri

Özge Ulusoy yeni yaşını kutladı

Sunucu ve manken Özge Ulusoy, 37 yaşına bastı. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Ulusoy, "Tam bir şükür moment bu sene yeni yaşım... Hoş geldin 37, ne güzel geldin... Bu sene tam ve daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu, daha olgun hissetmek eşsiz. Mutlu yıllar bana... Kutlayan herkese sonsuz teşekkürler, harika bir gün yaşıyorum" ifadelerini kullandı

Özge Ulusoy

Sunucu ve manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından mutlu anlarını yayınlamaya devam ediyor. 37 yaşına basan Ulusoy, yeni yaşını önceki gün arkadaşları ile birlikte kutladı.

Ulusoy, pastasını üflerken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ulusoy, paylaşımına, "Tam bir şükür moment bu sene yeni yaşım... Hoş geldin 37, ne güzel geldin... Bu sene tam ve daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu, daha olgun hissetmek eşsiz. Mutlu yıllar bana... Kutlayan herkese sonsuz teşekkürler, harika bir gün yaşıyorum" notunu düştü.

 

Özge Ulusoy'un paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

 

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