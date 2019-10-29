Sunucu ve manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından mutlu anlarını yayınlamaya devam ediyor. 37 yaşına basan Ulusoy, yeni yaşını önceki gün arkadaşları ile birlikte kutladı.

Ulusoy, pastasını üflerken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ulusoy, paylaşımına, "Tam bir şükür moment bu sene yeni yaşım... Hoş geldin 37, ne güzel geldin... Bu sene tam ve daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu, daha olgun hissetmek eşsiz. Mutlu yıllar bana... Kutlayan herkese sonsuz teşekkürler, harika bir gün yaşıyorum" notunu düştü.

Özge Ulusoy'un paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.