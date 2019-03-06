5.5 aylık hamile olan ve eşinden dolayı Londra'ya yerleşen Özge Varley, İngiltere'deki ilk tespitte çocuğunun cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenmişti. Türkiye'de de rutin kontrollerini yaptıran Varley, doğacak olan çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Çocuklarının cinsiyetinin erkek olduğunun söylenmesi üzerine bütün hazırlıklarını o yönde yaptıklarını belirten Özge Varley, "Her şeyin hazırlığını baştan yapıyoruz şimdi. Bizim için de büyük şok oldu. Kızımız için alışverişe çıktık şimdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet edin" dedi. Varley çifti, kızlarına Ela adını koyacaklarını da söyledi.