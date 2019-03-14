Faruk Aksoy, Türk sinemasında yeni bir çığır açacağı iddiasıyla çektiği 'Özgür Dünya'nın maliyeti 11 milyon TL oldu. Aksoy'un Med Yapım ve Ay Yapım'la birlikte hayata geçirdiği 'Özgür Dünya' 22 Mart'ta seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir başarı hikâyesi anlatan aile ve gençlik filmi olan 'Özgür Dünya', oyun motoruyla yapılan görkemli animasyon sahneleriyle dünyadaki ilk film olma özelliğini taşırken yüksek teknolojisi, görselliğiyle dikkat çekecek.

Film için özel olarak üretilen toplam 30 dakika süreli 7 farklı etaptan oluşan CULT X isimli oyun 20 kişilik bir ekiple 8 ayda hazırlandı. Sinema sektöründe farklı bir akım yaratacak olan film, vizyonu ve yenilikleri ile bir ilk olacak. Gerçek hayatta yaşanan adaletsizliklere karşı verilen savaşı, oyun kurgusu içinde yaşatan film her yaştan seyircinin ilgisini ve beğenisini kazanacak. benziyor.

Filmin Oyun bölümünün kurgusunda Türk Mitolojisinde önemli bir yere sahip olan mit, Gök Tanrı Kayra Han'ın hikayesinden esinlenildi Anlatılarda kritik bir rolü olan Uluğ Kayın ağacı ve evrenin dört ana yönünü temsil eden taşlar oyun hikayesini zenginleştirirken, 2 bin yıllık tarihimizde bahsi geçen bu miti de seyirciye tekrar hatırlatmış olacak.