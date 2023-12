TBMM'de CHP grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Özgün Özel, siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:

"Türkiye olarak içimizi yakan bir hafta sonunu geçirdikten sonra, dün bütçe görüşmelerini gerçekleştirdik. Bugün ağır bir atmosferde grup toplantısı yapıyoruz. Peş peşe acı haberler aldık. İlk şehit haberini aldıktan sonra Menemen'de, Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma törenindeydim. Bu ülkeyi kuranlara bir kez daha minnet duygularımızı ifade ettik. İzmir'de şehidimizin ailesiyle bir araya geldik.

Şehit babasının söyledikleri şahsım adını Türkiye'yi kuran partinin genel başkanı olmanın gururunu yaşadım. 6 şehidimizin ardından, yine aynı bölgeden 6 şehidimizin haberi daha geldi. Yüreğimiz yandı ve böğrümüze taş oturdu. Hem acıyı yaşadık hem de kahraman ordumuza da milletimize de başsağlığımızı ilettik.

Biz her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduk, her zaman da onların arkasında olmaya devam edeceğiz. Elbette siyasi partiler takındıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundalar. Birileri bir büyük oyunun, algı operasyonunun da akıl sahibi vicdan sahibi olan her birimize hissettirdiler.

Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar ettirmekle meşguldüler. Biz 12 askerimizin nasıl şehit olduğunun Meclis'te anlatılmasını, parti gruplarının, Meclis'in, milletimizin bilgilendirilmesini istedik. Farklı farklı bilgiler gelirken bizim bunu istememiz çok normaldi. 12 tane ev gördük, fakir, o fotoğraflara bakarak hepimiz bir şey hissediyorduk.

Öncelikle hepimiz dedik ki 3 gün milli yas ilan edilsin, açılışlar, festivaller iptal edilsin ve bu ülke acıda bir araya gelsin. Ama oralı olmadılar. Bu yetkiyi Suudi kralı öldüğünde 3 gün kullandılar. Bu milletin 12 evladı hayatını kaybedince milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar. İkinci 6 şehidimiz geldiğinde Meclis çalışma halindeydi ama yine bilgilendirme yapılmadı.

Meclis'te başkanvekili bilgilendirme yapmayıp mikrofonu ilettiler. Bir A4 kağıdının altına imza atalım dediler. Milli yas ilan etmediler, ama bir göreviniz var bu kağıdın altına imza atıp hep beraber kınayacağız dediler. Gerekli bilgilendirme yapılmadan sizin sorumluluğunuza ortak olacak sizi meşrulaştıracak hiçbir belgenin altına imza atmayacağız dedik.

Artık sizin istediğiniz kağıtlar üzerine imzalar koyup iktidarın peşinde koşturup, şehitleri bir sonraki habere kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık bundan sonra da ortaklaşmayacağız.

Dün bütçe konuşmasında CHP'de farklı düşünenler var, iktidar partisiyle birlikte olmak isteyenler var diyenler baksınlar işte grubumuz burada. Nelerle muhatap olduğumuzu biliyoruz, kimseden korkmuyoruz. 1984'ten beri kaç ortak bildiri imzaladık. Sonucunda ne elde ettik, neyi başardık, hâlâ niye annelerin gözü yaşlı, babaların yüreğine taş oturmuş. İnsanlar neden şehit cenazesi geldiğinin cevabını istiyor.

CHP'yi hesaba katmayanlar kirli hesaplarını bundan sonra iki kere yapsınlar. 2012'de, 16 şehit vardı. Meclis toplansın dediğimizde AK Parti sözcüsü birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz dedi. Suudi kralına yas ilan etmeyip, Mehmetçiğe yas ilan etmeyenlerin peşine takılacak bir CHP yoktur, olmayacaktır.

İktidar demokratik değilse, gücünü mutlaklaştırıp, her geçen gün demokrasiden uzaklaşıp faşizme kayıyorsa iktidara sen niye böyle yapıyorsun denmez. Mikroba neden hastalık yapıyorsun denmez. Sorumluluğumun farkındayım, sorumluluğumuzun farkındayım. CHP onların bildirisine imza koymadı. Biz bu bildiri hazırlanırken, yollayın bildiriyi görelim bile demedik.

Dedik ki bu milletin evlatlarının neden şehit edildiği konuşulmadan biz kimseyle ortaklaşmayız dedik. Yalana bak Ömer Çelik bu yalanı atıyor. Tepki geldikten sonra CHP kendi bildirisini imzaladı dediler. Bakın bu bildiri yayınlandıktan hemen sonra Ali Mahir Başarır söz aldı ve bildirimizi satır satır Meclis'te okuduk.

4 partinin bildirisinin okunduğu dakika ile CHP'nin bildirisinin okunduğu dakika aynıdır. İçerik olarak bizim bildirimiz çok daha ciddidir. Onların bildirisi terörü kınarken, bizim bildirimiz terörü lanetlemektedir. Şehit ailelerine sahip çıkmaktadır bizim bildirimiz. Yaptıkları dezenformasyon, ezberleri bozulmuştur.

CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyormuş, çünkü CHP, PKK diyemezmiş. Askerlerimiz şehit olduğunda attığım bildiride PKK terör örgütü dedim. Sayın Bahçeli PKK'nın adını anmadığımı söyledin, sen öyle bir tweet arıyorsan, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweeti. Hain arıyorsan burada.