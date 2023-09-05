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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için aday olacak mı? Açıklama geldi... - Günün Haberleri

        CHP'li Özgür Özel'den adaylık açıklaması

        Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, adaylıkla ilgili açıklamada bulundu. Özel, "Sorumluluk üstlenmeye daha yakın bir noktadayım. Manifesto bugün için CHP'nin kullanması gereken bir kavram değil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:43
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        Özgür Özel'den adaylık açıklaması
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        Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partide son dönem yaşanan adaylık tartışmaları hakkında açıklamada bulundu.

        Halk TV'de katıldığı bir programda konuşan Özel, "Sorumluluk üstlenmeye daha yakın bir noktadayım. Manifesto bugün için CHP'nin kullanması gereken bir kavram değil. 'Biz bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyoruz, hangi anlayışla, hangi kadrolarla' diye netleştirmemiz lazım" dedi.

        "HAKLI ELEŞTİRİLER SÖZ KONUSU"

        Özel açıklamasında şunları kaydetti: "Umudu örgütlemede yetersiz kaldık. Kazanacağımıza olan inanç seçime doğru azaldı. Haklı eleştiriler var. Müzakereleri iç hukuk belli olsa ve ona göre yürütsek kavga biter. Bir grup şuna inanıyor, öyle bir coğrafyadayız ki hızlı karar almak, doğru karar almaktan daha önemli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini övenler böyle diyor. Yoksulluktan, işsizlikten yılmış seçmen burada bir kararsızlık görünce tedirgin oluyor. Bizim kararsızlıklarımız, masadan kalkmalarımız oturmalarımız, oluşan türbülans seçmeni rahatsız etti. CHP olarak 4 seçmenden 3’ünün oyunu alamadıysak o 3 seçmenle ilgilenmemiz lazım."

        "CHP'NİN İYİ YÖNETİLMEYE İHTİYACI VAR"

        "Yeni yönetim anlayışıyla 'talibim, yaparım' diye yola düşen arkadaşlar var. Sorumluluk üstlenmeye daha yakın bir noktadayım. Manifesto bugün için CHP'nin kullanması gereken bir kavram değil. 'Biz bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyoruz, hangi anlayışla, hangi kadrolarla' diye netleştirmemiz lazım. Tutum belgesini kamuoyu ile paylaştıktan sonra bir karar vereceğiz. Esas meselem şu; sosyal demokrat bir partinin bir kahramana, Erdoğan’dan daha çok bağıran birine ihtiyacı yok. CHP’nin sağlam bir kadronun kaptanlığını yapacak liderlik anlayışına ihtiyacı var. CHP’nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Bir görev üstlenirsem CHP'yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya çalışacağım. Bu partinin başını öne eğdirecek bir şey yapmadım."

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