Özgür Özel'den Anafartalar Zaferi paylaşımı CHP Genel Başkanı Özel, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çanakkale Savaşı'nın ve 1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Habertürk Giriş: 10.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:20 facebook

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