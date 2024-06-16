Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Herhalde ittifak ortağına söylüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler" sözlerine yanıt vererek, "Bu sözleri üzerimize hiç almıyoruz. Bu işi başlatan biziz. Herhalde onu yine ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar." dedi.

Özgür Özel Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklaması şöyle:

"22 yıllık iktidarları boyunca siyasi partiler arasında bir istisnai darbe girişiminden hemen sonra olan ziyaret bu tür ziyaretler yapılmıyordu. Ben CHP'nin genel başkanı seçildiğimde artık bu kin ve nefret siyasetini bitirmemiz gerektiğini herkesin kendi işini yapmasını ama birbirinin seçmenine saygısından dolayı da birbiriyle nezaket ilişkilerini koruması gerektiğini söylemiştim. 31 Martta 1. parti çıktık ve ilk iş olarak önümüzdeki ilk bayram olan Ramazan Bayramında bütün siyasi parti liderlerini aradım. Ben genel başkan seçildiğimde sayın cumhurbaşkanı teşekkür telefonu açmamıştı ama o zaman o 1.partiydi şimdi biz birinci partiyiz. Bize düşen dedik kendisinden başlayarak tüm siyasi partileri aradık bayramlaştık daha sonra da randevulaştık kendilerini ziyaret ettim müzakere ettik görüş alış verişinde bulunduk. Kendisi de bu ziyaretten sonra iade-i ziyarette bulunacağını söyledi. Arada geçen 5 haftalık sürece insanlar normalleşme dediler, yumuşama dediler. Herkes bundan memnun oldu. Sayın Bahçeli de memnun oldu. Bahçeli'nin partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldular. Olur olmaz hakaretlerde tehditlerde bulundular. O gerilim ortamından Sayın Bahçeli'nin bazı değerlendirmeleri oldu. Ben bir kez daha ifade etmek isterim ki ben kimse istiyor diye kavga edecek gerilim yaratacak değilim. Benim işim gerilim yaratmak değil; aç olan ürünü para etmeyen insanların derdine deva olabilmek için onların sorunlarını dile getirmek. Sayın cumhurbaşkanının "hazmedemedi" sözlerini üzerimize hiç almıyoruz. Bu işi başlatan biziz. Herhalde onu yine ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. "